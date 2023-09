Rúben Amorim sem mexer no trio de ataque

Paulinho, Gyokeres e Pedro Gonçalves apontaram todos os golos do Sporting nesta temporada. Rúben Amorim quer manter a produtividade atacante do trio e deve manter a aposta no jogo com o Moreirense para o campeonato (domingo, às 20h30).









Apesar de os jogos da Liga Europa começarem dias depois do embate com os minhotos, o técnico leonino não deve fazer mexidas profundas no habitual onze titular. Ganhar rotinas rapidamente tem sido a tónica de Amorim para a nova temporada e, por isso, a acontecerem mudanças, só em caso de impedimentos físicos.

Dos sete golos marcados até agora: Paulinho leva quatro, Gyokeres dois e Pedro Gonçalves um. A ausência do sueco nos últimos dias devido aos trabalhos das seleções pode ter quebrado algum do bom entendimento evidenciado nestes quatro jogos da Liga.



Contudo, Amorim acredita que o trabalho já feito é suficiente para manter a veia goleadora da frente de ataque de um dos líderes do campeonato.