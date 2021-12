Rúben Amorim sobre cobiça do RB Leipzig: "Nem vale a pena ligar"

"Já falei do meu futuro, não me quero alongar muito. Eu não recebo ninguém, o meu agente sabe que nem vale a pena ligar. Aconteça o que acontecer vou ser treinador do Sporting esta época." Foi desta forma que Rúben Amorim reagiu ao interesse do RB Leipzig na sua contratação.O técnico leonino voltou a fazer juras de amor aos leões e garantiu estar de corpo e alma em Alvalade, numa altura em que alguns tubarões europeus olham para a sua contratação. Tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, mas o foco está no Sporting. "O meu empresário terá uma semana, nas férias, para me passar o que tiver de passar", disse.Sobre o jogo deste sábado (20h30, Sport TV 1) com o Boavista, o técnico frisou que "Paulinho é o único caso Covid" no plantel e até deixou nas mãos de Coates a decisão de ir a jogo frente ao Boavista: "Se o Coates chegar aqui, tendo alta, e disser que está pronto para jogar - ele sabe dizer se consegue ou não - também pode ser opção. Ele é mais do que um jogador para nós."Apesar das ausências devido a lesão, Amorim está otimista para o embate com os axadrezados: "Temos a equipa confiante para um encontro contra um treinador que nos dá sempre grandes problemas. O Petit sabe bem o que pode fazer para nos contrariar, mas nós também conhecemos bem as ideias do míster Petit. Esperamos um jogo difícil, mas acredito que vamos ser capazes de superar este desafio. Não é só ganhar, mas jogar bem para manter o entusiasmo das pessoas. Os adeptos são muito importantes para nós ".Rúben Amorim abordou ainda eventuais adversários nos oitavos da Champions: "Há equipas que eu não gostaria mesmo de apanhar, mas não quero dizer quais são. O nosso foco agora é a Liga.""Lesionados continuam a ser Jovane, Vinagre e Palhinha. Não quero que o Palhinha tenha pressa para voltar", disse Amorim, que não conta com Paulinho (castigado e infetado com Covid-19).João Palhinha e Pote vão receber o prémio Stromp para futebolista do ano do Sporting, sucedendo a Coates. Amorim foi eleito o treinador do ano e Dolores Aveiro ganhou o prémio dedicação.