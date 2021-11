"O Dortmund é favorito. Na nossa estadia aqui não tivemos muitos jogos assim. Vamos tentar usar isso no jogo, sabendo que o empate ajuda o Dortmund e não o Sporting. Vamos atirar-nos com muito coração e cabeça fria”, garantiu esta terça-feira Rúben Amorim. Na antevisão à receção desta quarta-feira aos alemães, o treinador do Sporting mostrou confiança na vitória apesar das dificuldades.









“Acredito sempre que a equipa pode fazer mais e melhor. Quero que os jogadores entendam o momento do jogo e que podemos ser mais agressivos do que fomos lá [na derrota em Dortmund por 0-1]. Podemos ter bola, mas sabemos que vamos ser empurrados. Temos que manter a capacidade defensiva e melhorar a ofensiva”, afirmou o técnico, completando: “Penso que o Sporting é a equipa que mais cresceu na Champions.”

Amorim sabe que o empate favorece o Dortmund, pois joga com o Besiktas na última jornada, mas promete lutar pela passagem aos oitavos de final (vitória por dois golos apura leões). Até porque “é importante ter receitas”: “Não há muitas maneiras de fazer dinheiro. Preferimos fazer assim [prémios da UEFA]. Quero manter os nossos melhores jogadores.”









Leia também Ruben Amorim assume importância do encaixe financeiro da Liga dos Campeões para segurar jogadores Focado no jogo desta quarta-feira, o técnico leonino classificou o interesse do Man. United, noticiado em Inglaterra, como “rumores” e até fez um pedido. “Devia levar o Erik ten Hag, já esta semana. Era algo que gostaria”, atirou, referindo-se ao treinador do Ajax, que os leões defrontam na 6ª jornada da Champions.

Amorim respondeu ao convite para um copo de vinho feito pelo treinador do Dortmund: “Ainda sou muito português no fim dos jogos, a reação depende muito do resultado. Fiquei muito contente pelo convite. Espero ganhar e lá estarei”, disse Amorim, que desvalorizou a confusão inicial de Marco Rose com o seu nome.



Novo enxerto no relvado

Nos últimos dias, partes do relvado de Alvalade foram substituídas. A empresa responsável pela manutenção colocou novos excertos de relva nalgumas zonas, para estabilizar o tapete verde. As operações decorreram a tempo do jogo de hoje.