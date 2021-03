Rúben Amorim sobre novos casos no plantel do Sporting: “Covid-19? não tememos nada”

"Covid-19? Não tememos nada. Tivemos um surto muito grande no início da época e já ninguém está protegido. Agora houve mais dois casos (Matheus Nunes e Antunes) e temos de ser ainda mais rigorosos no controlo aos jogadores". Foi desta forma frontal que Rúben Amorim respondeu à questão se um novo surto no plantel pode afastar o líder Sporting do título.O técnico leonino, que falou na antevisão do jogo deste sábado (20h30, SportTV1) com o V. Guimarães, encara mesmo as ausências dos jogadores contaminados como uma oportunidade para "trabalhar e chamar mais jovens ao plantel". "É recuperar rapidamente os jogadores. Não há nada a temer. Faz parte do campeonato, agora é ter um pouco de sorte e fazer o melhor possível", acrescentou.Amorim é mesmo pragmático na análise aos casos positivos à Covid-19 no plantel. "Não controlamos o que acontece. Em vez de sofrer pelo que pode acontecer, é preciso é testar e fazer o máximo. Estamos de consciência tranquila. Há que levar isto com a naturalidade e seguir em frente".O Sporting não pode contar para o jogo com os vimaranenses, em que continua a defender a invencibilidade na Liga, com o médio Matheus Nunes e o lateral-esquerdo Antunes, depois de ambos terem testado positivo à Covid-19. "É sempre mau ter estes casos. Fazemos tudo desde o primeiro momento para os evitar, mas estas são situações que acontecem. O que podemos fazer é, quando há um caso, sermos ainda mais rigorosos no controlo dos jogadores. Não há muito mais a fazer. É ir testando", disse, concluindo: "Temos duas semanas e o treinador fica a pensar se é melhor apanharem agora ou não. Temos de proteger os jogadores e usar aqueles que estão prontos para ir a jogo".Rúben Amorim confirmou ontem que conta com o avançado Paulinho para o jogo de hoje. "É uma opção e uma boa notícia", disse o treinador do Sporting, acrescentando: "Com ele podemos jogar de forma diferente. É mais um a ajudar, e com ele recuperado o Sporting fica mais forte".