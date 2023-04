"Jogar pelo Benfica foi um sonho de criança. É como ter dois amores, um primeiro mais irracional e primitivo, e um segundo mais completo. Nunca pensei estar aqui, mas, profissionalmente, o Sporting foi a melhor coisa que me aconteceu", disse no sábado Rúben Amorim na antevisão do embate com o Arouca (este domingo, 20h30), que é o seu jogo 155 ao serviço dos leões, ultrapassando os 154 jogos que fez pelo rival da Luz enquanto jogador.









Ver comentários