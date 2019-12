Rúben Amorim sucede a Sá Pinto no Sporting de Braga

A decisão foi tomada no dia 16, após a derrota em Braga, por 1-0, frente ao Paços de Ferreira, para a I Liga, mas só esta segunda-feira comunicada aos órgãos sociais do clube. E nem a vitória de anteontem, por expressivos 4-1, frente precisamente à mesma equipa e que garantiu a presença dos guerreiros na final four da Taça da Liga valeu a Ricardo Sá Pinto. Está assim consumada a nona chicotada psicológica da temporada e o senhor que se segue, no comando da equipa do Sp. Braga, é Rúben Amorim.Ao que o Correio da Manhã apurou, mais do que os fracos resultados na principal liga portuguesa (o Sp. Braga ocupa o oitavo lugar), o que ditou o afastamento de Sá Pinto foi o facto de não ter "uma visão abrangente do clube" e de não valorizar os futebolistas da formação.O até agora treinador do Sp. Braga levou o clube aos 16 avos de final da Liga Europa sem sofrer qualquer derrota, tendo mesmo batido o recorde das equipas portuguesas de jogos sem perder nas competições europeias - 13. Para além disso, qualificou a equipa para a final four da Taça da Liga e só caiu nos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Benfica. Mas de nada valeu. Vai receber 100 mil euros de indemnização.Rúben Amorim, que tal como Silas, técnico do Sporting, tem apenas o 3º nível, sobe da equipa B para a principal, com essa missão de recuperar os lugares europeus na Liga, bater-se pela vitória na Taça da Liga e chegar o mais longe possível na Liga Europa. Entra no dia 27.