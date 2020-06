Rúben Amorim: "Têm de ter vontade e fome no Sporting"

"É importante ter fome e vontade de jogar no Sporting. Não vou pedir a ninguém para ficar. Só quero ter pessoas comprometidas." A mensagem foi dada ontem por Rúben Amorim, técnico dos leões, e é destinada a Mathieu. Na antevisão do jogo desta sexta-feira (21h15) em casa com o P. Ferreira, o treinador revelou ainda que "quem não quiser ficar, não ficará."O defesa tem sido uma das pedras basilares da equipa. No entanto, poderá abandonar o clube no final da temporada. O central termina contrato a 30 de junho. Esta é uma questão importante para planear a próxima época. Ainda assim, por agora, o treinador está concentrado nos próximos jogos. Hoje o Sporting vai realizar a primeira partida, em casa, sem público no estádio. "Num momento em que estamos a apostar em jovens isso faz parte, prefiro ter adeptos contra o clube e contra a direção. Os jogadores têm de estar preparados para isso", adiantou.O técnico tem delineada uma estratégia para parar os pacenses: "O Pepa [treinador] incute na equipa uma excelente agressividade. Estamos preparados. É importante termos cabeça fria com bola de forma a começarmos a ter mais vitórias.""O Rúben Amorim disse que teve tempo para preparar a equipa num sistema de jogo diferente. Esperamos, por isso, um Sporting com as ideias mais arrumadas", disse ontem Pepa, treinador do Paços de Ferreira, na antevisão do jogo de hoje com os leões.O técnico pacense mostrou-se muito elogioso com os leões. "O Sporting é uma equipa com bons valores individuais", sintetizou. "Vai ser um jogo rico em termos táticos. O nosso objetivo é minimizar o erro. Queremos olhar para cima na tabela classificativa e isso passa por pontuar", disse Pepa."Matheus Nunes vai ser novamente titular." A confirmação foi dada ontem por Rúben Amorim. O médio entrou de início no jogo (2-2) em casa do V. Guimarães. O jovem, de 21 anos, foi substituído, aos 66’, por Doumbia.