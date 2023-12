Rúben Amorim: “Temos de jogar uma velocidade acima”

“A classificação diz qual é a melhor equipa. Acho que estamos bem, mas temos de fazer melhor. Temos de jogar uma velocidade acima neste jogo.” Foi desta forma que Rúben Amorim abordou a liderança da Liga e o jogo deste sábado do Sporting com o V. Guimarães, na Cidade Berço.



O treinador leonino garantiu que, apesar de Edwards, Hjulmand e Gonçalo Inácio estarem ‘à bica’ de amarelos e poderem falhar o jogo com o FC Porto, no próximo fim de semana, não vai fazer poupanças em Guimarães: “Não vamos fazer gestão nenhuma, este é o jogo mais importante, como dizem todos os treinadores.









