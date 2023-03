Rúben Amorim tem vindo a promover a rotatividade no plantel e vai poupar alguns jogadores no jogo de sábado, da Liga, com o Portimonense, a pensar na receção ao Arsenal na quinta-feira seguinte, a contar para a Liga Europa.



A tarefa do Sporting para superar o líder da Premier League é titânica. Mas o jogo com o Arsenal é uma excelente montra que pode ajudar a agilizar alguns negócios no verão.









