Rúben Amorim é o melhor treinador da Liga. A opinião é formulada por quase quatro em cada dez adeptos inquiridos no âmbito de uma sondagem realizada pela empresa especializada Intercampus para o CM e a CMTV. O técnico do Sporting voltou a subir na preferência dos portugueses, em relação aos meses anteriores, o que é um reflexo natural da boa campanha no campeonato, onde a sua equipa é líder.









