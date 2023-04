Rúben Amorim zangado com empate em Barcelos mas não atira toalha ao chão

Zangado e frustrado. Foi assim que Rúben Amorim ficou após o empate (0-0) com o Gil Vicente, em jogo da Liga. Um resultado que deixou a equipa do Sporting mais longe da luta pelos lugares que dão acesso à Champions.









Depois de alguma irritação demonstrada em relação à prestação dos seus jogadores em Barcelos, o técnico aponta agora baterias para as oito finais que faltam até ao fim do campeonato.

Amorim sabe que os quatro pontos de atraso para o Sp. Braga e os seis em relação ao FC Porto são obstáculos importantes. Mas também tem noção de que tanto minhotos como portistas têm jogos complicados até final, nos quais existe a possibilidade de perderem pontos. Essa foi, de resto, a mensagem imediatamente passada ao grupo ainda no balneário em Barcelos. O treinador quer voltar a elevar os índices de confiança da equipa já para o jogo com o Casa Pia (no próximo domingo), no Estádio Nacional, para a Liga. Além disso, na quinta-feira, o Sporting tem mais um duelo importante na deslocação ao terreno da Juventus para a 1.ª mão dos ‘quartos’ da Liga Europa.









Jean Lucas, médio brasileiro que representa o Mónaco, é um dos nomes que o Sporting tem debaixo de olho para reforçar o meio-campo para 2023/2024.

O jogador de 24 anos tem características que agradam a Rúben Amorim, que já procura alternativas para o setor intermediário. Com Daniel Bragança na fase final da recuperação, mas ainda sem data para o regresso, o técnico procura alternativas quer para a posição 6 quer para a 8. Ugarte tem sido um dos destaques nesta época e por isso um dos mais cobiçados. O Sporting quer um médio para precaver uma eventual saída do uruguaio no mercado de verão. E desta vez quer acertar na escolha.