Rúben Dias foi eleito melhor jogador do ano em Inglaterra, pela Associação dos Jornalistas de Futebol. O defesa internacional português, que representa o Manchester City, bateu na escolha final o colega de equipa Kevin de Bruyne e ainda Harry Kane, do Tottenham. “É um enorme privilégio. Estou muito contente, mas nada disto seria possível sem o sucesso da equipa. Qualquer jogador do City merecia este prémio”, disse o jogador de 24 anos.









Rúben Dias é o primeiro defesa a receber a distinção desde 1989 (Steve Nicol). É ainda o terceiro jogador a ser contemplado em ano de estreia em Inglaterra, depois do alemão Jurgen Klinsmann (1995) e do italiano Gianfranco Zola (1997).