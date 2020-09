Rúben Dias marca e deixa marca num Benfica que dominou o Moreirense

De partida para o Manchester City, Rúben Dias justificou este sábado, de forma plena, a braçadeira de capitão que ostentou, numa partida em que o Benfica ficou a dever a si mesmo uma goleada. No seu jogo 137 pela equipa principal das águias, o defesa-central mostrou a todos os colegas, aos 20 minutos, o que é preciso para fazer a bola chegar ao fundo da baliza adversária. Vontade. Sentido de baliza. Decisão. Detalhes que fazem toda a diferença. Rúben Dias parte, mas no último jogo, aquele em que estavam em campo André Almeida e Pizzi, mas no qual foi ele a capitanear, deixou um legado. Para memória futura.Frente ao Moreirense, o Benfica assinou um bom jogo. Não um ótimo jogo, contudo. Para levar esta etiqueta, outros jogadores, além do capitão, teriam de ter mostrado igual assertividade no momento da definição. O 2-0 é curto para tanto que o Benfica fez. Mas também acaba por ser castigo (se é que a palavra cabe aqui) para tanto que lhe faltou fazer. Como explicar, por exemplo, que os encarnados tenham feito 17 remates até ao intervalo e o único golo que até esse momento conseguiram resultou de um lance de bola parada (pontapé de canto) e foi marcado por um defesa? Há dias (disse Dias?) assim, dirão alguns. Mas esta frase batida não pode ser justificação.Por falar em números, aí vai mais um: 30. Foi este o número de disparos do Benfica à baliza do Moreirense, no jogo deste sábado. Quase um a cada três minutos, o que revela, desde logo, o sentido do jogo. Houve momentos de ataque em catadupa. De domínio avassalador. Por isso se torna quase inexplicável que a bola só tenha entrado duas vezes na baliza minhota.Estará o problema na falta de um homem talhado para o desvio final que, eventualmente, falta no plantel? Pode ser. Porque na zona de construção, este Benfica está bem servido. Darwin Núñez esteve fantástico, bem secundado por Rafa. Waldschmidt mexe-se com inteligência e tem bons pés. Everton cria desequilíbrios constantes com o seu futebol vertical. Mas o certo é que o 2-0 só apareceu aos 80 minutos, quando em campo já estava um finalizador, Seferovic. Que por acaso, ou talvez não, até marcou num lance de encostar o pé. E do banco de suplentes não saiu Vinícius, melhor marcador da temporada passada. Se Jesus quis este sábado fazer ver que lhe falta um matador, conseguiu.Rúben Dias fez este sábado o último jogo pelo Benfica antes de se mudar para o Man. City. Ao que oapurou, o central já fez exames médicos e deve viajar hoje para Manchester.sabe que o City ofereceu 70 milhões de euros, o Benfica exigiu 80 M €. O acordo rondará os 75 M € (mediante as águias fiquem ou não com direito à mais-valia de uma venda futura), e a cedência de Otamendi (vale 14,5 M €). Mesmo elogiando o argentino, Jorge Jesus deixou claro a sua preferência: "Entre Otamendi e Rúben Semedo, prefiro o Rúben". Como onoticiou, o Benfica deverá avançar para o defesa do Olympiacos a meio da próxima semana, depois de o clube grego disputar o play-off de acesso à Champions.Contudo, a vinda de um não afeta o outro, apurou o. Aliás, o treinador deixou este sábado isso mesmo bastante claro: "Com a saída do Rúben temos de contratar dois centrais".Ao contrário do anunciado, o Benfica não teve este sábado 20 sócios na tribuna presidencial a assistir ao jogo. Na sexta-feira à noite, a Liga recebeu um email da diretora-geral da Saúde, onde Graça Freitas explicava que "face à atual situação epidemiológica, não pode a DGS concordar com a presença de convidados". A recusa desagradou ao Benfica, que insiste que o Plano de Retoma permite a ocupação até 50% da tribuna, acusando a Liga de "lamentável incúria" por não ter validado junto da DGS as regras que passou aos clubes.Para a Liga, "resulta claro que em nenhum momento se considerou a presença de sócios ou adeptos na tribuna". Versão que as águias negam, exigindo uma resposta definitiva da Liga: "podem ou não os clubes ocupar até 50% dos lugares da tribuna?".Poderia, e deveria, ter sido o momento do jogo. Aos 27 minutos, Darwin Núñez recebeu a bola à entrada do meio campo do Moreirense, tirou um adversário do caminho e disparou uma bazuca. Teria sido um golão, se a bola fosse um metro mais baixa.No texto principal já se falou disto e aqui reforça-se a ideia de que o Benfica não se pode dar ao luxo de fazer jogos em que remata três dezenas de vezes à baliza contrária e apenas marca duas vezes, uma de bola parada e outra perto do final do jogo.Trabalho regular do árbitro Nuno Almeida, num jogo que acabou por ser fácil de dirigir. Não houve lances polémicos e apenas por duas vezes teve de mostrar o cartão amarelo. Bem também estiveram os auxiliares. E o VAR até podia ontem ter folgado.