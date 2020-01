Rúben Dias não cometeu penálti em Guimarães

A polémica foi intensa em torno do lance entre Rúben Dias e Davidson, perto do intervalo do V. Guimarães-Benfica, mas segundo um pedido de esclarecimento efetuado por





Saiba tudo no Record à Comissão da Interpretação das Leis do Jogo (CILJ), tudo aponta para que tanto o árbitro Nuno Almeida como o VAR Rui Costa tenham avaliado o caso corretamente segundo "as mais recentes orientações/interpretações do IFAB".