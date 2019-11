Rúben Dias renova contrato com Benfica

O Benfica renovou contrato com Rúben Dias. O anúncio foi feito esta sexta-feira, através de uma reportagem na BTV que conta com a participação do presidente, Luís Filipe Vieira.

O central de 22 anos tem contrato até 2024, mas há meses que os encarnados procuravam aumentar a cláusula de rescisão de 66 milhões de euros para 88 milhões.

O processo de revisão do contrato prolongou-se no tempo devido às exigências do defesa, que pretendia passar a receber 2 milhões de euros líquidos por ano, tornando-se um dos jogadores mais bem pagos do plantel.

Rúben Dias, face às exibições pelas águias e pela seleção nacional, onde passou a ser um indiscutível para Fernando Santos, tem sido associado ao interesse de vários clubes europeus, com Juventus e Man. United à cabeça.



Recentemente, o Tottenham juntou-se ao lote de interessados, com o aval de José Mourinho, que assumiu na semana passada o comando técnico dos ‘spurs’.