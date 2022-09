Francisco Trincão está imparável com três golos nos últimos dois jogos (um ao Eintracht Frankfurt, 3-0; e dois ao Portimonense, 4-0), fruto do trabalho que tem desenvolvido com Rúben Amorim e do pacto que fez com o técnico que prometeu recolocá-lo na ribalta do futebol mundial, apurou o Correio da Manhã.









