Rúben Neves sobre jogo da Seleção Nacional: “Luxemburgo não será fácil”

Evitar surpresas esta sexta-feira frente ao Luxemburgo (Estádio José Alvalade, 19h45), em jogo de qualificação para o Euro 2020. Esta foi a principal mensagem que Rúben Neves quis passar esta quarta-feira em conferência de imprensa."Estamos completamente focados no jogo com o Luxemburgo, vamos defrontar uma equipa que pode ser uma surpresa e está bem organizada. Não podemos cair no erro de olhar para o Luxemburgo e pensar que vai ser fácil. Não será. Já provaram que podem causar alguns problemas. Estamos cem por cento focados", garantiu o médio.O jogador do Wolverhampton tem estado em destaque na Liga Inglesa e até já recebeu elogios de Pep Guardiola, depois da vitória dos Wolves sobre o Manchester City (2-0).Sobre o possível salto para um dos ‘grandes’ de Inglaterra, Rúben Neves foi pragmático: "Não penso nisso. Tento fazer o meu melhor, quer no clube quer na Seleção. O que vier, virá com naturalidade. Foco-me ao máximo no meu trabalho".O jogador aproveitou para defender Bernardo Silva, que foi acusado pela Federação de conduta imprópria para com o colega de equipa Mendy."Quem conhece o Bernardo sabe o tipo de pessoa que é, excelente, muito brincalhão. Quando se tem confiança com um amigo que chega àquele ponto, de colocar aquela foto, não há nada a dizer", disse.O treino desta quarta-feira ficou marcado pelos regressos de William Carvalho e Mário Rui. O médio juntou-se à equipa das quinas sem qualquer limitação.Já o defesa esteve no relvado, mas a fazer trabalho condicionado.Espera-se que seja reintegrado progressivamente.