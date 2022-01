Rúben Semedo foi atacado por três homens encapuzados à porta da sua casa, na zona de Glyfada, em Atenas, na noite de sexta-feira, pelas 23h45, quando se preparava para entrar. Segundo noticia a imprensa grega este sábado, o internacional português foi atingido com um bastão nas pernas e nos braços.O central do Olympiacos, que está no radar do FC Porto neste mercado de inverno, já apresentou queixa na esquadra de polícia.Em atualização