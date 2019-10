Rúben Semedo convocado para a seleção nacional após várias polémicas e passagem pela prisão

O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, numa dupla jornada em que Portugal poderá confirmar o apuramento direto para o Euro'2020.O grande destaque dos convocados é para o regresso de Rúben Semedo após várias polémicas e passagem pela prisão.Guarda-redes: Beto, José Sá, Rui Patrício;Defesas: Nélson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro;Médios: Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho e Pizzi.Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo.Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o agrupamento.