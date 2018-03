Rúben Semedo já foi ouvido em tribunal

Defesa do jogador espera que a prisão preventiva seja revogada.

Rúben Semedo foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana no seguimento da entrega do recurso da defesa há exatamente 15 dias. Segundo o Record , o futebolista, espera agora que aquela entidade avalie as suas declarações para tomar uma decisão sobre se mantém a medida de coação mais gravosa ou se revoga a prisão preventiva decretada há cerca de 20 dias.Recorde-se que o futebolista português, de 23 anos, encontra-se preso preventivamente em Valência por estar acusado de tentativa de homicídio, sequestro e posse ilegal de arma. A defesa do jogador espera que o Tribunal possa revogar a medida de coação mais gravosa o que, a acontecer, poderá levar à saída em liberdade de Rúben Semedo, restando depois saber se serão aplicadas algumas injunções, como, por exemplo, uma apresentação periódica na esquadra da cidade onde tem residência. O Tribunal só deverá pronunciar-se na próxima semana sobre o assunto.Tentativa de homicídio, ofensas à integridade física, roubo com violência, ameaças, sequestro e uso ilegal de arma de fogo. São os crimes imputados a Rúben Semedo, de 23 anos, que levaram a juíza de instrução de Llíria, em Valência, a ordenar a prisão preventiva do futebolista do Villarreal. Na base da decisão está a descoberta de gotas de sangue da vítima na casa do jogador e de ameaças feitas por mensagem a partir do telemóvel do futebolista português.A juíza de instrução aplicou a medida de coação máxima por considerar que existe perigo de fuga e continuação da atividade criminosa. A juíza emitiu mandados de captura internacionais contra os dois amigos cúmplices nos crimes. A Guardia Civil garante que ambos apanharam um avião no aeroporto de Valência no dia a seguir à apresentação da queixa – a 13 de fevereiro – em direção a Portugal.Ao que oapurou trata-se de dois amigos de Rúben Semedo – e não um primo como foi inicialmente avançado em Espanha – da zona da Amadora. Um dos envolvidos é um guineense de apelido Biai, já com ficha policial no nosso país.Rúben Semedo foi detido na manhã de terça-feira, 20 fevereiro, em casa, após uma operação policial que levou à apreensão da arma usada nos crimes e de bens retirados à vítima. Ontem foi levado a tribunal pela Guardia Civil. Saiu de um carro-patrulha às 8h30, e entrou pela porta da frente, mas algemado com as mãos atrás das costas.Voltou a sair pela mesma porta, mas numa carrinha celular em direção à cadeia da região de Valência, onde vai ficar até ao julgamento – o centro penitenciário de Picassent.Nascido na pobrezanasceu a 4 de abril de 1994 na Amadora. Filho de imigrantes cabo-verdianos , tem dupla nacionalidade. Passou a infância na pobreza e a prática do futebol começou em 2008/2009, no Futebol Benfica. Na época seguinte transferiu-se para o Sporting. Chegou aos seniores em 2013/2014.Leonardo Jardim era o treinador e chamou-o para um jogo na equipa A. Na temporada seguinte foi emprestado aos espanhóis do Réus, regressando um ano depois ao Sporting, para ser emprestado ao Vitória de Setúbal. Jorge Jesus apostou no jovem, que no início desta temporada foi vendido ao Villarreal. Atualmente ganhava um milhão de euros limpos por ano.