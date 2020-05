Rúben Semedo pode chegar ao Benfica por seis milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rúben Semedo poderá chegar ao Benfica por seis milhões de euros. Trata-se de uma verba inferior à pretendida (10 M €) pelo clube do jogador, o Olympiacos, sabe oO interesse do campeão nacional no central do clube grego é antigo. O Olympiacos estipulou um montante que as águias consideram elevado. Mas o cenário mudou de figura, com clara vantagem para o Benfica. Para tal concorrem várias razõ...