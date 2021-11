Rúben Semedo regressa aos convocados do Olympiacos mais de três meses depois

O futebolista português Rúben Semedo regressou esta terça-feira aos convocados do Olympiacos, treinado pelo compatriota Pedro Martins, para o encontro dos oitavos de final da Taça da Grécia, diante do Levadiakos, após vários meses de ausência, devido a problemas judiciais.

O defesa central internacional por Portugal, de 27 anos, suspeito de violação de uma jovem menor na Grécia, foi libertado em 02 de setembro, sob uma fiança de 10 mil euros, depois de ser ouvido em tribunal, e, desde então, ainda não tinha voltado às escolhas de Pedro Martins, que também chamou o luso Rony Lopes.

O antigo jogador do Sporting, Vitória Setúbal, Rio Ave, Villarreal, Reus e Huesca não atua pelo emblema do Pireu desde 10 de agosto, dia em que foi titular no encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante dos búlgaros do Ludogorets.

O desafio da primeira mão dos 'oitavos' da Taça, frente ao Levadiakos, está marcado para quarta-feira, pelas 15:00, no Levadia Stadium