Rui Águas e filho de Toni juntam-se a Jesualdo Ferreira no Santos

Rui Águas e António Oliveira, filho do treinador Toni, juntam-se a Jesualdo Ferreira na direção do Santos, sabe o CM.



O treinador português, que se comprometeu com o clube de São Paulo este domingo, quer formar uma grande equipa, para poder lutar pela conquista de títulos. Para tal, o clube de São Paulo, que terminou o último Brasileirão no segundo lugar, ou seja, atrás do Flamengo de Jorge Jesus, terá de abrir os cordões à bolsa para corresponder às pretensões do tricampeão pelo FC Porto.

