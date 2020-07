Rui Barros deve ficar no FC Porto

Rui Barros deverá manter-se à frente da equipa B do FC Porto. Falta, agora, o anúncio da recondução no cargo, o que deverá acontecer ainda esta semana.Fernando Gomes, vogal da direção de Pinto da Costa e responsável pela formação, segundo fonte próxima do futebol portista, apresentará brevemente a sua equipa para a nova temporada, nela devendo figurar Rui Barros que, assim, poderá cumprir o terceiro ano à frente da equipa secundária dos dragões. Rui Barros integra a estrutura técnica dos azuis-e-brancos desde 2005, altura em que se tornou adjunto. De então par cá tem desempenhado funções de observador e de treinador.A apresentação da nova estrutura ainda não aconteceu porque o ‘bibota’ de ouro está a preparar mudanças, nomeadamente no scouting. "Ele tem tido muito trabalho neste setor, onde era notória a desorganização", diz aofonte próxima do futebol profissional portista.Entretanto, a equipa principal, agora mais distante do rival Benfica, já pode contar para o jogo com o Belenenses SAD com Zé Luís. O avançado cabo-verdiano, que esteve afastado frente ao Boavista e P. Ferreira, voltou ontem aos treinos dos dragões sem limitações.