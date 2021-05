Rui Casaca deixa o Sp. Braga ao fim de mais de 13 anos

O Sp. Braga informou na manhã desta segunda-feira que Rui Casaca cessou funções como diretor executivo "por motivos de ordem pessoal.""Esta decisão foi comunicada ao clube pelo próprio logo no arranque da temporada 2020/21, com efeito a partir do final da época", refere ainda o comunicado, acrescentando, depois, que ao longo de mais de 13 anos aquele dirigente foi "um elemento fundamental na estrutura diretiva do futebol profissional, contribuindo para o crescimento e afirmação" do Sp. Braga.Para o fim ficaram os agradecimentos arsenalistas ao profissionalismo de Rui Casaca, bem como a certeza de o seu sucessor "será anunciado em tempo oportuno."