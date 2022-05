Rui Costa acredita que a contratação de Ricardo Horta por parte do Benfica pode ser desbloqueada por Gil Dias.



A CMTV sabe que o Braga tem interesse em contar com o canhoto que chegou à Luz no verão passado.





Rui Costa oferece Gil Dias mas, para já, António Salvador recusa incluir este negócio naquele que pode levar Ricardo Horta ao Benfica. O tema está em destaqueno programa ‘Liga D’Ouro’, da CMTV, esta quarta-feira.