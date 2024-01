Rui Costa acredita que negociação para novo nome do Estádio da Luz "não vai demorar"

O processo de negociação do 'naming' do Estádio da Luz "não irá demorar muito tempo" a ficar concluído, havendo "boas oportunidades" em perspetiva, assumiu o presidente do Benfica, em entrevista à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"É um processo que está aberto há um longo periodo. Ainda não temos um 'naming' porque ainda não se conciliou a parte financeira com uma marca a que queiramos estar ligados e que faça parte também das nossas ideologias. É um processo aberto, que acredito plenamente que não demore muito até estar fechado", admitiu Rui Costa.

Numa entrevista à Liga TV, a nova plataforma audiovisual da LPFP, o líder dos 'encarnados' manifestou-se "otimista" quanto à conclusão deste processo.

"Continuamos a trabalhar nesse dossiê e estou otimista perante a possibilidade de ser criada a solução para o 'naming' do estádio. Temos aqui boas situações, boas oportunidades para podermos dizer que é um processo que não irá demorar muito tempo", revelou.

Por outro lado, Rui Costa considerou que as alterações efetuadas no Estádio da Luz no arranque desta temporada trouxeram "uma mais valia" ao recinto, proporcionando um "ambiente mais participativo" para os adeptos.

O presidente do Benfica reforçou ainda a intenção de continuar a melhorar e a expandir o centro de estágios do clube, no Seixal.

"É grande e é de grande qualidade, mas, face aos tempos atuais e ao que pretendemos para o trabalho com a formação e com o futebol feminino, parece que é sempre curto. Está na nossa cabeça continuar a alargar o Benfica Campus para dar cada vez mais e melhores condições aos nossos atletas", referiu.