Rui Costa está ser alvo de críticas internas por não defender de forma enérgica e pública o Benfica quando o clube se sente prejudicado em termos de arbitragens, apurou o Correio da Manhã.As águias voltaram a queixar-se de erros do árbitro Rui Costa no empate (1-1) com o Moreirense, na última jornada, mas foi o vídeo-árbitro que mereceu mais reparos.