Rui Costa alvo de processo disciplinar após críticas ao árbitro no jogo frente ao Sporting de Braga

Recorde-se que no final do encontro, além de ter confrontado o árbitro Tiago Martins no túnel de acesso aos balneários, ainda falou aos jornalistas para expressar o desagrado com o que tinha acabado de assistir na referida partida.



"Foram casos a mais e demasiado evidentes para se estar aqui com meias palavras. O que se passou aqui hoje não tem uma explicação. O jogo começou começou com completo domínio do Benfica. Uma primeira meia hora excelente, onde fizemos um golo e fomos impedidos de ter um penálti para fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, curiosamente com o mesmo árbitro que há poucas semanas fazia de VAR no estádio da Luz e chamou, quase que obrigou, o Artur Soares Dias a marcar um penálti contra nós no Benfica-Sporting, num lance exatamente com a mesma dinâmica, este com mais intensidade mas fez vista grossa. O Sr. Fábio Melo, o VAR, também fez vista grossa sobre esse mesmo lance", sublinhou.

Rui Costa foi alvo de um processo disciplinar, por parte do Conselho de Disciplina, na sequência das críticas efetuadas à equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins, no encontro entre o Benfica e o Sp. Braga, que ditou a saída das águias da Taça de Portugal. Num comunicado divulgado esta segunda-feira no site da FPF, mas que tem data de 17 de fevereiro, pode ler-se que esta decisão é o resultado da queixa apresentada pelo Conselho de Arbitragem.De acordo com a mesma nota, esta decisão prende-se com o "apuramento da factualidade participada, nomeadamente sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque da violação de deveres gerais, na sequência de participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol."