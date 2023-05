A mensagem não podia ser mais clara: conquistar o título continua a ser, como sempre foi desde o início da temporada, a principal prioridade do Benfica. Por isso, sabe o CM, Rui Costa tem falado com os jogadores para lhes puxar pelo brio. Ou seja, o presidente tem apelado ao orgulho do plantel para que este, nas últimas jornadas da Liga, mostre que é digno de ser campeão.









Ver comentários