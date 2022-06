"Foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige. Não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará", disse esta quinta-feira Rui Costa na assembleia geral do clube para aprovação do orçamento para 2022/2023.



O presidente do Benfica, que no discurso inicial não falou sobre o ex-líder Luís Filipe Vieira, mostrou-se esperançado com a nova época: "Iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará o paradigma do que pretendemos para o futuro, com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação, como tenho dito, ocupará sempre um lugar especial na definição do plantel.









