Rui Costa assume pasta do futebol do Benfica

Rui Costa vai assumir, pessoalmente, a pasta do futebol no Benfica.



Ao que o CM apurou, o novo presidente quer continuar a tomar todas as decisões mais importantes no que diz respeito à equipa de futebol.

Rui Costa terá, em determinados momentos, o apoio do diretor-geral Rui Pedro Braz. Essa foi, aliás, a forma como o clube da Luz se organizou depois da detenção de Luís Filipe Vieira, com o mercado de transferências aberto.

O CM sabe ainda que a nova direção vai reunir-se nos próximos dias para decidir o futuro de Domingos Soares de Oliveira. A saída do administrador da SAD é um dado adquirido. Essa notícia foi, de resto, avançada em primeira mão pelo CM.

Falta decidir quando é que essa saída vai acontecer. No limite, o administrador admite ficar até ao fim do mandato, ou seja, até 2024. Rui Costa já assumiu que gostava de continuar a contar com Soares de Oliveira, mas está a ser fortemente pressionado para lhe retirar poder. Vários elementos dos novos órgãos sociais do Benfica entendem que o antigo braço-direito de Luís Filipe Vieira teve demasiada influência na forma como o clube foi gerido.

Os vices Luís Mendes, Jaime Antunes e Manuel Brito estão entre os possíveis sucessores de Soares de Oliveira.