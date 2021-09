"É o momento do futuro, por isso quero realçar e agradecer aos que se disponibilizaram para os novos desafios. Estamos aqui para sermos mais fortes, mais ganhadores e liderarmos em Portugal e no Mundo." Foi esta a mensagem de Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, no dia em que divulgou a composição da sua lista às eleições, agendadas para 9 de outubro.