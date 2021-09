Rui Costa, candidato á presidência do Benfica, vai começar a campanha eleitoral já no próximo sábado, dia 25, em Barcelos, apurou o CM.O atual presidente das águias vai visitar a casa do Benfica de Barcelos, a partir das 9h30, onde terá um encontro com sócios.O Benfica joga nesse dia, às 18h00, com o Vitória de Guimarães.