Rui Costa confiante: “Benfica tem plantel mais valioso"

O presidente das águias revelou, na BTV, que todas as contratações só começam a ser pagas na próxima época. Entre saídas e entradas, a SAD teve um saldo negativo de 4,25 milhões de euros. Individualizando, Rui Costa reconheceu que Jurásek não teve “o impacto que se esperava”. Assumiu também que as lesões de Bernat e Bah provocaram muitos problemas a Roger Schmidt. Sobre a adaptação de Aursnes, o líder encarnado não poupou nos elogios: “É o nosso joker. Na minha opinião, foi o melhor defesa-direito em Portugal durante o ano, com golos e assistências.” A contratação de Marcos Leonardo foi uma necessidade: “Veio porque estávamos carenciados de golos e só o conseguimos contratar porque o Santos desceu de divisão.”

Rafa e Di María terminam contrato no final do ano, mas o líder das águias preferiu elogiar os “milhões” de que ambos abdicaram para jogar no Benfica. “Vamos ver o que isto vai dar até final da época, não vale a pena antecipar cenários”, referiu, elogiando Schmidt: “Treinador que não teme apostar na juventude.”









A terminar, o presidente do Benfica elogiou Rui Pedro Braz pela sua ação no mercado e fez um reconhecimento emocionado a Sven Goran-Eriksson, antigo treinador do Benfica, que atravessa um grave problema de saúde.

A Polícia de Segurança Pública deixou na sexta-feira um conjunto de indicações para quem se deslocar ao Estádio D. Afonso Henriques para assistir ao V. Guimarães-Benfica. Sendo um “jogo com risco elevado”, a PSP recomenda aos adeptos que se desloquem para o estádio com a devida antecedência. Ao mesmo tempo, aconselha que evitem levar objetos de valor, bem como a guarda de objetos dentro dos veículos. E insta a que “não adotem comportamentos geradores de violência”.





Frases de Rui Costa, presidente do Benfica: