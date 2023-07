“Quem não gostaria de ter João Félix? É um excelente jogador, um miúdo que cresceu aqui connosco, é um dos nossos. Mas neste momento é jogador do Atl. Madrid. O que podemos desejar é que tenha o melhor do Mundo, merece-o, pelo que tem feito e pelo ser humano que é”, disse na terça-feira Rui Costa à chegada ao estágio do Benfica, em Inglaterra.









