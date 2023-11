"Não há resultados justos nem injustos. Há resultados e o Benfica ganhou." Rui Costa deu este domingo troco a Frederico Varandas, presidente do Sporting, que considerou a vitória da equipa do rival "injusta" no último dérbi.



"Sabe bem ganhar e estar em primeiro lugar pela primeira vez esta época, levando ao peito o escudo de campeão nacional.









Ver comentários