Com a saída de 29 atletas, reduzimos a folha salarial na ordem dos 15 milhões de euros, o correspondente a 21%. Andará depois nos 17% cumprindo outro objetivo, a renovação dos nossos meninos da formação”, afirmou ontem Rui Costa. Nas explicações à BTV sobre o mercado de transferências, o presidente do Benfica defendeu que “foi dado um passo de gigante na reformulação do plantel”, ainda por acabar.









Rui Costa apontou Roger Schmidt como “o primeiro pilar do projeto: traçámos o perfil do treinador e o primeiro aspeto era a qualidade, queríamos um jogo atrativo”. O presidente falou depois de casos específicos, entre saídas e entradas, num mercado com uma receita de 128 M € brutos (sem descontar comissões e outros custos) e uma despesa de 63,8 M €.

Weigl perdeu espaço nas opções técnicas e “manter um jogador que foi o que foi nas últimas épocas não era oportuno”. Vertonghen “foi das melhores pessoas” que Rui Costa conheceu no futebol, enquanto Pizzi e Taarabt terminaram os seus ciclos no clube.









Leia também Rui Pedro Braz perde poder. Rui Costa assume últimos reforços para o Benfica “Fredrik [Aursnes] foi um dos pedidos de Schmidt” e Enzo uma prioridade nas contratações: “Apostei as fichas todas nesta contratação”. Bah, João Victor e Neres chegaram para preencher posições deficitárias no plantel. Brooks colmatou a lesão de Morato, e Draxler foi uma “oportunidade”, depois de falhada a contratação de Ricardo Horta, de quem Rui Costa não falou.

Foram ainda partilhadas informações sobre Lucas Veríssimo (“esperamos que após a pausa para o Mundial esteja recuperado”) e Yaremchuk: “Nas primeiras semanas de guerra perdeu seis quilos.”