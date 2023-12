Rui Costa defende treinador do Benfica: "Há uma campanha contra Schmidt"

O presidente do Benfica Rui Costa, mostrou-se desiludido com os insultos "despropositados" dirigidos pelos adeptos ao treinador Roger Schmidt no decorrer do encontro entre águias e Farense, na sexta-feira.



"Há uma campanha contra Schmidt. Não posso deixar de lamentar o que aconteceu. Em 120 anos de história nunca se viu uma situação como a de ontem [sexta-feira], não é este o respeito que o nosso treinador merece", disse o líder dos encarnados.

O dirigente 'encarnado' lembrou o sucesso de Schmidt em época e meia, com um campeonato e uma Supertaça conquistados, ganhando tanto em época e meia quanto o clube alcançou nos últimos quatro anos.

"Percebo que estávamos a perder o jogo em casa e que haja um nervosismo diferente, mas considero completamente descabida a reação que o estádio teve ao nosso treinador, merece o nosso respeito e consideração, e a nossa credibilidade, por aquilo que tem feito ao longo deste ano e pouco ao serviço do Benfica, com um campeonato e Supertaça ganhos", disse.

Rui Costa reagiu assim quando instado a comentar os incidentes no decorrer do jogo em casa com o Farense (1-1), da 13.ª jornada da I Liga, nomeadamente a contestação ao treinador por parte dos adeptos, que chegaram a atirar objetos na direção de Schmidt.