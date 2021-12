A derrota do Benfica no dérbi com o Sporting (1-3) para a Liga deixou o presidente Rui Costa de rastos e a apontar responsabilidades aos jogadores pelo desaire diante do rival de Lisboa, apurou o Correio da Manhã. O líder encarnado foi o rosto da desilusão, nomeadamente no segundo tempo, quando o Sporting passou a vencer por três golos, mas a insatisfação aumentou no final do encontro.