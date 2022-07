Há gente que ainda vai sair e entrar. Temos muitos alvos, estamos a tentar fazer as coisas com cabeça.” Foi esta a garantia dada ontem por Rui Costa, presidente do Benfica, na chegada a Saint George Park, em Inglaterra.



Ricardo Horta é um dos jogadores desejados. O avançado do Sp. Braga está a ser disputado por Benfica e FC Porto (mais na página 15).









Ver comentários