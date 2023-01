Rui Costa, presidente do Benfica, e o empresário Jorge Mendes estiveram esta terça-feira reunidos a acertar detalhes relativos à saída de Enzo Fernández para o Chelsea. O encontro prolongou-se até ao final do dia, pelo que é de admitir que nas próximas horas surja o anúncio oficial da transferência do médio argentino de 21 anos.









