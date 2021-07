Rui Costa é presidente do Benfica sem dizer até quando

Rui Costa assumiu esta sexta-feira a presidência da direção do Benfica na sequência do pedido de suspensão de funções de Luís Filipe Vieira. Contudo, no comunicado emitido pelo clube ou na declaração de Rui Costa ao início da noite, não ficou claro se esta solução é transitória ou definitiva. Do mesmo modo não foi esclarecido se os órgãos sociais pretendem cumprir o mandato até ao fim, em 2024.O comunicado refere que Rui Costa assumiu a presidência "nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada" por Vieira. Ora, de manhã, o seu advogado deixara claro que Vieira suspendia o cargo, não renunciava ao mesmo. O comunicado refere ainda que a sucessão na presidência é feita "nos termos da alínea a) do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube".Esta alínea, como o CM já tinha noticiado, refere que "o Presidente deve designar o Vice-Presidente que o substitua nas suas ausências e impedimentos". Juristas ouvidos pelo CM destacam que o espírito deste artigo pressupõe uma "indisponibilidade transitória" e uma "substituição provisória e não definitiva". Ou seja, parece ficar em aberto a possibilidade de Vieira retomar a presidência do clube caso a Justiça o permita.