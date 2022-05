Ganhar ao FC Porto no próximo sábado e evitar que o rival faça a festa do título no relvado do Estádio da Luz. Eis a prioridade do futebol do Benfica (e da gestão do próprio clube) para o clássico que se avizinha



Segundo apurou o CM, Rui Costa já falou com os jogadores sobre a importância estratégica de vencer o jogo e foi mesmo muito claro nas exigências.









