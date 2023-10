A derrota do Benfica em Milão (1-0 frente ao Inter) provocou reações na estrutura do clube ao mais alto nível. Rui Costa exige uma reação rápida da equipa já no próximo sábado, no Estoril.



O presidente do clube, sabe o CM, quer evitar que a má campanha na Champions tenha efeitos nefastos na mente dos jogadores, nomeadamente na frente interna.









