Rui Costa festeja título de hóquei em patins feminino, o primeiro como presidente do Benfica

Rui Costa assistiu este domingo, na Mealhada, ao primeiro título como presidente do Benfica. O novo líder dos encarnados vibrou na bancada com o triunfo da equipa de hóquei em patins feminino frente ao Infante de Sagres, por 7-0, na final da Taça de Portugal."O Benfica passa por um momento que não merece. (...) Não estávamos à espera da presença de Rui Costa, foi completamente um choque. Agradecemos a presença dele, é uma pessoa impecável, superacessível, super-humilde, disse-nos que esta podia ser a sua primeira conquista. Entregamos-lhe a Taça [de Portugal]. Desejámos-lhe boa sorte porque o trabalho que vem não é fácil, é para os melhores, mas ele é um dos melhores", disse no final a guarda-redes Celeste Vieira. Também Paulo Almeida, técnico da equipa e glória da modalidade, falou sobre Rui Costa. "Tivemos aqui o ‘vice’ Fernando Tavares e o Rui Costa, que foi meu colega enquanto jogador do Benfica. Partilhámos os mesmos anos como atletas, além de ser um amigo. Agora ele comanda os destinos do clube. Não podia ficar mais feliz. É o primeiro evento em que está e que ganha o troféu. Se calhar, ele também nunca mais se vai esquecer deste dia", disse ao site do Benfica.