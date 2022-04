A derrota em Braga (3-2) para a Liga deixou marcas na equipa de futebol do Benfica. A irritação de Rui Costa, ainda no decorrer do jogo na tribuna presidencial, subiu de tom após o jogo, no balneário, apurou o CM.O líder dos encarnados falou com o plantel e não poupou nas palavras e nas críticas. Embora não tenha individualizado, o Correio da Manhã sabe que Rui Costa não terá ficado nada agradado com o setor mais recuado, incluindo o guarda-redes Odysseas.