Rui Costa tem um objetivo em mente para o Benfica, nesta temporada, que passa por chegar, pelo menos, às meias-finais da Champions. “Temos as nossas ambições. [Na temporada anterior ] chegámos aos quartos de final numa época que internamente não correu bem. Jogámos com o Liverpool. Este ano vamos tentar ir mais longe”, disse o presidente das águias antes da cerimónia dos Globe Soccer Awards, no Dubai, em que o Benfica conquistou o prémio de melhor equipa jovem do ano.









