Rui Costa não convence maioria dos portugueses

Rui Costa assumiu a presidência do Benfica após a saída de Luís Filipe Vieira, mas não reúne consenso entre os portugueses: 58,5% dos inquiridos numa sondagem da Intercampus para o CM e CMTV não sabem ou consideram que Rui Costa não será um bom presidente das águias. Apenas 41,5% acreditam que é uma boa escolha para liderar o clube da Luz.Sobre a necessidade de haver eleições antecipadas, os entrevistados são claros: uma larga maioria (74,6%) defende a ida antecipada às urnas para legitimar uma nova direção, saída da força dos votos . Do lado oposto, apenas 9,4% dos inquiridos nesta sondagem pensam que esta não é a solução. Luís Filipe Vieira saiu de cena 18 anos depois de assumir a presidência do Benfica.