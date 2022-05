Rui Costa, presidente do Benfica, pressionou Roger Schmidt para interromper as férias e vir a Lisboa assinar contrato com as águias, apurou o Correio da Manhã.



O técnico alemão, que fez o último jogo pelo PSV no dia 15 de maio, entrou de imediato no período de descanso ainda antes de vir a Portugal formalizar o que há muito estava definido e conhecer as instalações do seu novo clube.









